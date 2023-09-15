Çanakkale'de yaşlı kadını darbedip yağma yapan zanlı tutuklandı Çanakkale'de dün yaşlı bir kadını darbederek yağmalayan ve eşkali belirlendikten sonra 20 dakikada polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Çanakkale'de dün yaşlı bir kadını darbederek yağmalayan ve eşkali belirlendikten sonra 20 dakikada polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Barbaros Mahallesi Büklüm Sokak'ta 83 yaşındaki Servet Ö'yü darbedip yağmalayan Sergen B'nin (30), Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Sergen B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam eden Servet Ö, parktan dönüşte evinin bulunduğu binaya girerken arkadan bir ses duyduğunu belirterek, "Arkama bakamadan üstüme çullandı, sürükledi, vurdu. Kafamı yere yere vurdu. Başım delindi, kanadı. Sağ tarafım hiç tutmuyor, acıyor. Akciğer delinmiş." diyerek yaşadıklarını anlattı.

- Olay

Barbaros Mahallesi Büklüm Sokak'ta oturan 83 yaşındaki Servet Ö, dün elindeki bastonuyla oturduğu binaya girdiği sırada kendisini takip eden Sergen B, tarafından darbedilip yağmalanmıştı.

Yaşlı kadının çantasındaki cep telefonunu alarak kaçan şüpheli, güvenlik kameralarından eşkali belirlendikten 20 dakika sonra İskele Meydanı'nda polis ekiplerince yakalamıştı.

Vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Servet Ö. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.