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        Çanakkale'de 2023 Gelibolu Triatlon Türkiye Kupası Finali yapıldı

        Türkiye Triatlon Federasyonu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğiyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 2023 Gelibolu Triatlon Türkiye Kupası Finali tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 22:46 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:46
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        Çanakkale'de 2023 Gelibolu Triatlon Türkiye Kupası Finali yapıldı
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        Türkiye Triatlon Federasyonu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğiyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 2023 Gelibolu Triatlon Türkiye Kupası Finali tamamlandı.

        Kabatepe mevkisinde düzenlenen organizasyona farklı yaş gruplarında yaklaşık 600 sporcu katıldı.

        Türkiye Kupası Finali elit erkeklerde Emir Aracı, elit kadınlarda Özlenen İpek Günad, genç erkeklerde Taha Eren Coşgun, genç erkekler B'de Fedir Bezlepkin, genç kadınlarda Selinay Tuğçe Kır, genç kadınlar B'de Irmak Şereflioğlu, yıldız erkeklerde Türker Kemal Kıyak, yıldız kadınlarda Mürya Karayel, paratriatlet erkekler PTS4'te Tahir Erdemir, paratriatlet erkekler PTS5'te Umut Gençler, M3 erkeklerde Yağız Karakaya, M3 erkekler B'de Arda Çandar, M3 kızlarda Ayşe Simay Şahan, M3 kızlar A'da Ecrin Çınar, M3 kızlar B'de Ayşe Simay Şahan birinci oldu.

        2023 Gelibolu Triatlonu, yarın yapılacak Orta Mesafe Türkiye Şampiyonası ile sona erecek.

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