Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor Kültür ve Turizm Bakanlığınca Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde de konser, sergi ve çeşitli sanat etkinlikleri halkla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde de konser, sergi ve çeşitli sanat etkinlikleri halkla buluştu.

ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde verilen konserde Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı eseri çalındı. Gelibolu Mevlevihanesi'nde postnişin Kamil Eren Erkmenkul ile "Safer Aşı Usulü ve Mevlevi Ayin-i Şerifi" yapıldı. Kilitbahir Kalesi'nde Gece Yolcuları dinleyiciyle buluştu.

Anadolu Hamidiye Tabyası'nda "Anı Dalışı" etkinliği, festivalin sekizinci gününde de devam etti.

"Bir Hayalin İnşası" dijital sergisi Çanakkale Kordon'da, "Eskizden Piksele Dijital Sanat" sergisi, Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Devlet Güzel Sanatlar Sergi Salonu'nda "Hesap İşi" sergisi yer alırken, Troya Ören Yeri ve Antik Kenti Blegen Evi'ndeki "Ben Blegen! Troya'yı Kazmaktan Geliyorum", Çanakkale Evi'ndeki "Devrim Erbil'in Renkleri", Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'ndeki "Gelibolu Tarihi Sulaltı Parkı" fotoğraf sergisi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Festival kapsamında Mahal Sanat'ta Troya Kazıları Sanat Ekibi'nin sergisi "Kanatlı sözler, izler" görülebiliyor.

Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası'nda kurulan konser alanında şarkıcı Simge Sağın sahne aldı.

Nedime Hanım Konağı'nda Gülşah Çeliker ile Piri Reis Söyleşisi düzenlendi.