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        Biga'da ayçiçeği alımı başladı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde ilk ayçiçeği alımı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 13:31 Güncelleme: 17.09.2023 - 13:31
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        Biga'da ayçiçeği alımı başladı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde ilk ayçiçeği alımı başladı.

        Biga Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tınaz, yaptığı açıklamada, ilk ürünü Değirmencik köyünden Osman İzmir'den 3 ton alarak yaptıklarını söyledi.

        Üründe yüzde 40 oranında yağ belirlendiğini belirten Tınaz, "Göktepe'de bulunan Biga Ticaret Borsası depolarında ve merkez depomuzda alım yapıyoruz. Şu ana kadar 300 ton ayçiçeği alımı yaptık. Üreticimizi fabrikamızın kendi yağı ile ödüllendirdik." dedi.

        Kooperatif Müdürü Bülent Köteyli de üreticilere sezonun hayırlı olması dileğinde bulundu.

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