Gelibolu'da Mahalle Afet Gönüllüleri eğitimlerini tamamladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, eğitimlerini tamamlayan Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) sertifikalarını aldı.

Gelibolu Belediyesi, Gelibolu Kent Konseyi, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG DER) ve Gelibolu Afet Platformu işbirliğiyle deprem ve afetler sonrası kurtarma çalışmalarının daha etkin ve daha çabuk başlatılması, afetlere karşı bilincin arttırılmasına yönelik Mahalle Afet Gönüllüleri ile çeşitli eğitimler gerçekleştirildi.

Afete hazırlık, afet psikolojisi, temel arama kurtarma, temel yangın söndürme ve temel ilkyardım konularında eğitim alan Mahalle Afet Gönüllüleri'nin eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde sertifika töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Gelibolu Afet Gönüllüleri Derneği ve belediyenin Afet İşleri Müdürlüğünü çalışmaları dolayısıyla kutladı.

Başta deprem olmak üzere tüm afetlere hazırlıklı olunması gerçeğinin asla unutulmaması gerektiğine işaret eden Özacar, "Afet durumunda yardıma muhtaç olan insanlara karşı sorumluluk üstlenmek isteyen ve teorik ile saha eğitimlerini tamamlayan gönüllülerimizi tebrik ederim." dedi.

Gelibolu Afet Platformu Başkanı Fitnat Ünal da Türkiye'nin bir deprem kuşağı üzerinde olduğu gerçeğini herkesin bildiğini hatırlatarak, "Gelibolu'da Saros'tan başlayarak Doğu Anadolu'ya kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay hattı, her an kırılma riski ile karşı karşıyadır. Bu nedenle hepimizin bir an önce gerekli bilgileri ve önlemleri alarak afetin getireceği zararları en aza indirgememiz şarttır." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek Gelibolu Afet Platformu'nu kurduklarını, ilk iş olarak da halkı bilinçlendirme amacıyla eğitimlere başladıklarını anlatan Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir afet anında profesyonel ekipler gelene kadar her mahallede bu eğitimleri almış, afet bilincine sahip, deneyimli kişiler oluşturulursa, bilinçli kurtarma ile daha fazla kişinin hayatta kalması sağlanacaktır. Bu konuda tüm mahalle muhtarlarından acilen iş birliği bekliyoruz. Kursiyerlerimizden bugün 46 kişi bütün dersleri eksiksiz tamamlayarak MAG olmaya ve sertifika almaya hak kazandı."

Konuşmaların ardından ilçedeki 46 Mahalle Afet Gönüllüsü'ne sertifikaları verildi.