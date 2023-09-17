Çanakkale'den Troya'ya 32 kilometre pedal bastılar
Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında bisikletçiler, Çanakkale'den Troya Antik Kenti'ne 32 kilometre pedal çevirdi.
Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında bisikletçiler, Çanakkale'den Troya Antik Kenti'ne 32 kilometre pedal çevirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda devam eden Troya Kültür Yolu Festivali'nde "Rüzgarın Demir Atlıları Troya'ya Sürüyor" bisiklet etkinliği gerçekleştirildi.
Çanakkale Bisiklet Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Anadolu Hamidiye Tabyası'nda bir araya gelen bisiklet tutkunları, Çanakkale'den Troya Antik Kenti'ne 32 kilometre pedal bastı.