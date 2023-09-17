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        Çanakkale'de yol verme meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Çanakkale'de yol verme meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 17:02 Güncelleme: 17.09.2023 - 17:02
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        Çanakkale'de yol verme meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Çanakkale'de yol verme meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Cuma Pazarı mevkiinde trafikte otomobiliyle seyir halinde olan Çağlar G. ile aynı istikamette ilerleyen Özkan B. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ve aracından inen Çağlar G, Özkan B'ye yumruk attı. Özkan B. yanında bulunan bıçakla Çağlar G'yi yaraladı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çağlar G, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Özkan B. gözaltına alındı.

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