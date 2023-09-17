2023 Gelibolu Triatlonu sona erdi
Türkiye Triatlon Federasyonu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen 2023 Gelibolu Triatlonu sona erdi.
Türkiye Triatlon Federasyonu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen 2023 Gelibolu Triatlonu sona erdi.
Gelibolu Yarımadası Kabatepe mevkisinde eski Jandarma İskelesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Yardımcı Albay Hasan Şaşih, sporcular ve sporseverler katıldı.
Triatlon Türkiye Kupası Finali ve Orta Mesafe Türkiye Şampiyonası, 413 triatletin mücadelesine sahne oldu.
2023 Gelibolu Triatlonu'nda 20-24 yaş grubunda ilk üçe giren Arif Emre Karaosman, Aykut Batuhan Subay, Cem Gökmen ile T.S.K. Spor Gücü Komutanlığı, Tüfekçispor ve T.S.K. Spor Gücü Komutanlığı erkek takımlarına ödüllerini Vali Aktaş verdi.
Sporcuları tebrik ederek başarılar dileyen Vali Aktaş, 2023 Gelibolu Triatlonu'nun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.