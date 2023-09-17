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        Biga'da Okçuluk Turnuvası'na 400 sporcu katıldı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Okçuluk Turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 20:31 Güncelleme: 17.09.2023 - 20:31
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        Biga'da Okçuluk Turnuvası'na 400 sporcu katıldı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Okçuluk Turnuvası düzenlendi.

        Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga 18 Eylül Stadı'nda düzenlenen turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, çevre ilçe ve illerimizden 400'e yakın okçunun müsabakalara katıldığını söyledi.

        Geçmişini unutan milletlerin unutulmaya mahkum olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

        "Biz de geçmişimizi unutturmayıp gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu turnuvayı çok önemsiyoruz. Geleneksel hale getirip gençlerimizi ülke içinde ve uluslararası başarılara hedefimizi yönelttik. 25 bin genci olan bir ilçede farklı branşlarda sporların yapılması çok kıymetli. Biga'da daha önce yapılmayan ata sporları branşlarında kurslar açtık. Yüzme havuzumuzda 3 bin 500 çocuğumuza, gencimize eğitim verdik ve il düzeyinde dereceler almaya başladık. İnşallah bunu ülke geneline yayacağız. Yeni dönemde Çavuşköy'deki alanımıza atlı binicilik merkezimizi de yaptığımız zaman 7'den 70'e herkesin ok atıp ata binmesini sağlayacağız."

        Biga Okçuluk Kulübü Başkanı Zühtü Uygun da 13 yıl önce kurulan kulübün pandemi dolayısı ile faaliyetine ara verdiğini dile getirdi.

        Belediyenin kendilerine sahip çıktığını ve ilçeyi her platformda temsil ettiklerini aktaran Uygun, çocukları ve gençleri yetiştirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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