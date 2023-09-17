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        Çanakkale'de koya sığınan yolcu gemisi hareket ederek açıkta demirledi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle Sivrice Koyu'na sığınan yolcu gemisi, hareket ederek açıkta demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 21:57 Güncelleme: 17.09.2023 - 22:03
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        Çanakkale'de koya sığınan yolcu gemisi hareket ederek açıkta demirledi
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle Sivrice Koyu'na sığınan yolcu gemisi, hareket ederek açıkta demirledi.

        Palau bayraklı, 68 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde tesis ve plajların olduğu koya sığındı.

        Gemi, kaptanın durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirmesinden yaklaşık 12 saat sonra kendi imkanlarıyla koydan ayrılarak açıkta demirledi.

        Gemide yolcu bulunmadığı öğrenildi.

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