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        MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı yarın başlayacak

        Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile 18-22 Eylül'de gerçekleştirilecek "MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı" yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 23:35 Güncelleme: 17.09.2023 - 23:35
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        MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı yarın başlayacak
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        Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile 18-22 Eylül'de gerçekleştirilecek "MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı" yarın başlayacak.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleri ile ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak amacıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik ve trafik, barınma faaliyetleri kapsamında koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının arttırılması amacıyla Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya'nın 170 personel ve 22 araç ile katılacağı tatbikatta, 2 bin 446 personel ve 202 araç görev yapacak.

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, tatbikatın gerçekleştirileceği Terzioğlu Kız öğrenci Yurdu, Özel İdaresi arkası ve Kipa önünde kurulan alanlarda incelemelerde bulundu.

        AB Sivil Koruma Mekanizmasının başkanlığında DSÖ, Sağlık Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı koordinesinde düzenlenecek "MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı"nın gerçekleşeceği alanları yerinde inceleyen Vali Aktaş'a İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Türkiye UMKE Sorumlusu Serkan Demirci ve MODEX heyeti tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Tatbikat alanında görevli personellerle sohbet eden Vali Aktaş, tatbikatın Çanakkale'de gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, tatbikata katılan ekiplere başarılar diledi.

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