Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 17.09.2023 - 23:35 Güncelleme: 17.09.2023 - 23:38
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-8" tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu "TCSG-905" tarafından durdurulan hareketli lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.