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        Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 23:35 Güncelleme: 17.09.2023 - 23:38
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        Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvacık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-8" tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu "TCSG-905" tarafından durdurulan hareketli lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

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