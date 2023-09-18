Çan'ın içme suyu hattı yenilendi Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan ve AKSU Derneği eski yöneticileriyle ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan AKSU ana boru hattında incelemelerde bulundu.

Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan ve AKSU Derneği eski yöneticileriyle ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan AKSU ana boru hattında incelemelerde bulundu.

Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, belediye olarak AKSU'yu devraldıktan sonra incelemelere başladıklarını ve köklü bir çözüm gerçekleştirilmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Yaklaşık 6 ay süren çalışma kapsamında 1,5 milyonu bulan yatırım bedeliyle içme suyuna yağmur suyunun karışmaması, herhangi bir hayvanın girmemesi amacıyla toplama ünitelerinin üzerinin krom kapaklarla kapatıldığını anlatan Arslan, "Çan halkının sağlıklı su içmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çan'ın içme suyu sorununun 100 yıl çözüldüğünü düşünüyorum." dedi.