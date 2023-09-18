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        Biga'nın kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:18
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        Biga'nın kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

        Hükümet Meydanı'nda başlayan tören, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Biga'nın kurtuluş mücadelesini anlattı.

        Biga'nın doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliğiyle Güney Marmara'nın incisi olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

        "Tarım, sanayi, eğitim ve sağlık alanlarında önemli adımlar atan Biga ülkemizde daima adından söz ettirdi. Devletimiz tüm gücüyle, ülkemizin hedeflerine ve hayallerine ulaşmasını sağlamak için kararlılıkla çalışmaktadır. Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık arzusu milli savunma ve teknoloji alanlarında yeni atılımlara yol açmaktadır ve bu çalışmalar gurur kaynağımızdır. Bağımsızlığımızın ve geleceğimizin huzur, güven ve güzelliği için mücadele eden, canla başla vatan için hayatlarını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Köprülü Hamdi Beyimizi, kurtuluşta emeği geçen tüm büyüklerimizi, aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ve tüm isimsiz kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve dua ile anıyorum. Bu gurur gününü tekrar kutluyor, nice asırlık yıldönümlerine birlik, beraberlik ve huzurla kavuşmamızı gönülden diliyorum."

        18 Eylül etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurtuluş Futbol Turnuvası'na katılan Bigaspor, Adaspor, Çiçeklidedespor ve Kavaklıkspor takımlarına ödülleri takdim edildi. Biga Belediyesi Halk Oyunları gösterisiyle kutlama program sona erdi.

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