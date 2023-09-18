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        Lapseki'de İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce İlköğretim Haftası etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:47 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:49
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        Lapseki'de İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce İlköğretim Haftası etkinliği düzenledi.

        25 Eylül İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul Müdür Vekili Duygu Sevim, programın açılış konuşmasını yaptı.

        Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Berat Demirtuğ, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut ve okul müdürlerinin katıldığı programda ilkokul 2. sınıf öğrencileri ABC adlı müzikli gösteri sundu.

        Okulun 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine bayrak ve çiçek takdimi yapmasının ardından program sona erdi.

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