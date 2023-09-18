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        MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı başladı

        Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasının başkanlığında, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile gerçekleştirilen "MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 20:35 Güncelleme: 18.09.2023 - 20:52
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        MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı başladı
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        Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasının başkanlığında, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile gerçekleştirilen "MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı" başladı.

        Afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleriyle ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak amacıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik ve trafik, barınma faaliyetleri kapsamında koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının arttırılması amacıyla Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya'nın 170 personel ve 22 araçla katıldığı tatbikatta, 2 bin 446 personel ve 202 araç görev alıyor.

        Sağlık ekiplerinin haberdar olmadığı 7/24 devam eden senaryolar gereği deprem, patlama ve kazalarda yaralanan hastalara sahra hastanelerinde ilk müdahaleleri yapılıyor.

        Senaryo gereği bazı hastalar kentin 3 farklı noktasında kurulan sahra hastanelerine kendi imkanlarıyla, bazıları toplu şekilde gelirken, bazı hastaların sevkiyatı ambulanslarla sağlanıyor.

        Kimi hastalar da yine senaryo gereği deniz ve hava araçlarıyla kent merkezine getirildikten sonra sağlık ekiplerince sahra hastanelerine sevk ediliyor.

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