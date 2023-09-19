Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Vali Aktaş, trafik tedbirlerini ve okul servisleri denetim uygulamasını inceledi

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içinde sürdürülmesi amacıyla alınan trafik tedbirlerini ve okul servisleri denetim uygulamasını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 09:40 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Aktaş, trafik tedbirlerini ve okul servisleri denetim uygulamasını inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içinde sürdürülmesi amacıyla alınan trafik tedbirlerini ve okul servisleri denetim uygulamasını yerinde inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı'nın da bulunduğu incelemelerde Vali Aktaş, 18 Mart İlkokulu ve Barbaros ilkokulu önünde alınan trafik tedbirlerini inceleyerek, görevli polis memurlarından tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Aktaş, görevli polis memurlarına çalışmalarında başarılar diledi.

        Okullarına gelen öğrencilerle ve velilerle sohbet eden Vali Aktaş, öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili uyarılarda bulunarak, derslerinde başarıları olmaları temennisinde bulundu.

        Alınan tüm tedbirlerin çocukların güvenliği için olduğunu belirten Aktaş, il genelinde öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        Fransa'da gündem Boey!
        Fransa'da gündem Boey!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin

        Benzer Haberler

        Rus turizm elçileri Gelibolu'da konser verdi
        Rus turizm elçileri Gelibolu'da konser verdi
        Çanakkale´de MED EU MODEX 2023 tatbikatı başladı
        Çanakkale´de MED EU MODEX 2023 tatbikatı başladı
        MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı başladı
        MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı başladı
        Lapseki'de İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
        Lapseki'de İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
        Biga'nın kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı
        Biga'nın kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı
        Troya Kültür Yolu Festivali'ne 9 günde 1 milyon 183 bin ziyaretçi katıldı
        Troya Kültür Yolu Festivali'ne 9 günde 1 milyon 183 bin ziyaretçi katıldı