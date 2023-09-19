Vali Aktaş, trafik tedbirlerini ve okul servisleri denetim uygulamasını inceledi Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içinde sürdürülmesi amacıyla alınan trafik tedbirlerini ve okul servisleri denetim uygulamasını yerinde inceledi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içinde sürdürülmesi amacıyla alınan trafik tedbirlerini ve okul servisleri denetim uygulamasını yerinde inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı'nın da bulunduğu incelemelerde Vali Aktaş, 18 Mart İlkokulu ve Barbaros ilkokulu önünde alınan trafik tedbirlerini inceleyerek, görevli polis memurlarından tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Aktaş, görevli polis memurlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Okullarına gelen öğrencilerle ve velilerle sohbet eden Vali Aktaş, öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili uyarılarda bulunarak, derslerinde başarıları olmaları temennisinde bulundu.

Alınan tüm tedbirlerin çocukların güvenliği için olduğunu belirten Aktaş, il genelinde öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.