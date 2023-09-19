Rus turizm elçileri Gelibolu'da konser verdi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gelen Rus turizm elçilerinden oluşan grup, Rus Anıtı'nda konser verdi.

Sanatçı, turizmci, yazar, dergi editörü, hekim ve bilim insanlarının yer aldığı 31 kişilik Rus grup, Türkiye-Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (TURUSIA) Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan ile birlikte Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ı ziyaret etti.

Başkan Özacar, Rus turistlere belediyenin yayını olan "Türk Rus Kardeşliği 100 yaşında" adlı kitabı hediye etti.

"Singing Bus" (Şarkı söyleyen otobüs) Projesi kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerini ziyaret eden turizm elçileri daha sonra ilçedeki Rus Anıtı'nda konser verdi.

Rus turistler konserlerine yarın Çanakkale Barış Korosu ile Turhan Mildon Kültür Merkezi'nde, sonraki gün de Troya Müzesi'nde devam edecek.