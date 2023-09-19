Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 42 Afganistan uyruklu yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:31 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 42 Afganistan uyruklu yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy köyünde yaptıkları operasyonda Afganistan uyruklu 11'i erkek, 10'u kadın, 21'i çocuk toplam 42 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Operasyonda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu noktaya 17 EE 68 plakalı ticari araç ile su ve muhtelif gıda malzemesi getiren S.C. ve H.T. gözaltına alındı.

        Olayda kullanılan araç yediemin otoparkına, düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Ayaz: Gece zıpkınla balık avı popülasyonu olumsuz etkiliyor
        Prof. Dr. Ayaz: Gece zıpkınla balık avı popülasyonu olumsuz etkiliyor
        Biga Belediyesi ilçeye iki yeni tesis kazandırdı
        Biga Belediyesi ilçeye iki yeni tesis kazandırdı
        Rus turizm elçileri Gelibolu'da konser verdi
        Rus turizm elçileri Gelibolu'da konser verdi
        Vali Aktaş, trafik tedbirlerini ve okul servisleri denetim uygulamasını inc...
        Vali Aktaş, trafik tedbirlerini ve okul servisleri denetim uygulamasını inc...
        Çanakkale´de MED EU MODEX 2023 tatbikatı başladı
        Çanakkale´de MED EU MODEX 2023 tatbikatı başladı
        MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı başladı
        MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı başladı