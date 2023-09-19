Sanatçı Zara, Biga'da konser verdi
Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında sanatçı Zara konser verdi.
Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında sanatçı Zara konser verdi.
Biga Belediyesi tarafından organize edilen kutlama etkinliklerinin son gününde sahne alan Zara konserine Bigalılar ilgi gösterdi.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan konser sonunda sanatçı Zara'ya teşekkür plaketi takdim etti.
Biga'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Zara, Biga türküsü "Çemberimde Gül Oya"yı dinleyicilerle birlikte seslendirdi.
Zara'nın konserinden önce keman virtüözü Baki Kemancı ile Bigalı sanatçılar seyircilere keyifli anlar yaşattı.