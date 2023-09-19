Lapseki'de Gaziler Günü kutlandı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Kaymakamı Emre Öztürk, Garnizon komutanı Deniz Albay Bülent Pehlivan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve gaziler tarafından Atatürk büstüne çelenk konuldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı, Garnizon Komutanlığından Kıdemli Üstçavuş Burak Göktaş yaptı, öğrenciler şiir okudu.
Programın ardından Lapseki Belediyesi gazilere ve protokol üyelerine Sahil Sosyal Tesisleri'nde kahvaltı verildi.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ile Türk bayrağının yer aldığı tabloyu programa katılan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Toprak, İlçe Kaymakamı Öztürk, Garnizon Komutanı Deniz Albay Pehlivan'a hediye etti.