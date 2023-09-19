Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da Gaziler Günü törenle kutlandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gaziler Günü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da Gaziler Günü törenle kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gaziler Günü törenle kutlandı.

        Gelibolu'daki ilk tören 2. Kolordu Komutanlığı Karargah Binası önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı,Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Gelibolu Şubesi üyesi Gazi Şahin Aksu yaptı.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla tören sona erdi.

        İkinci tören İlçe Şehitliği'nde düzenlendi. Kaymakam Bekir Abacı şehitliğin anı defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, bugün milletin kahraman evlatlarının onurlandırıldığı Gaziler Günü'nü coşku ve gurur içinde kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Bu özel günün, Türkiye'nin bağımsızlığı ve istiklali için can vermekten çekinmeyen ve savaş meydanlarında büyük fedakarlıklar gösteren gazilere adanmış bir gün olduğunu ifade eden Abacı, "Bugün, 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanının verildiği özel bir gündür. Bu unvan, gazilik mertebesinin ne denli büyük bir değer taşıdığının bir ifadesidir." dedi.

        Konuşmanın ardından, Gelibolu Müftülüğünce şehit ve gaziler için dua okundu ve şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı.

        Hamzakoy'daki askeri tesislerde gazilere ve davetlilere ikramda bulunuldu. Kaymakam Abacı burada, Kıbrıs Savaşı'na Türkiye’den gönderilen 22 askeri hemşireden biri olan 79 yaşındaki Hacer Çalışkan'a çiçek takdim etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovalamıştı! İfadesi ortaya çıktı! Tutuklandı!
        Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovalamıştı! İfadesi ortaya çıktı! Tutuklandı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de MED EU MODEX 2023 Tatbikatı'nda 2'nci gün
        Çanakkale'de MED EU MODEX 2023 Tatbikatı'nda 2'nci gün
        Lapseki'de Gaziler Günü kutlandı
        Lapseki'de Gaziler Günü kutlandı
        MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı devam ediyor
        MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı devam ediyor
        Kazazede makyajı tatbikatın senaryosuna gerçeklik kattı
        Kazazede makyajı tatbikatın senaryosuna gerçeklik kattı
        Sanatçı Zara, Biga'da konser verdi
        Sanatçı Zara, Biga'da konser verdi
        Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen yakalandı