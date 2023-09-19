Gelibolu'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gaziler Günü törenle kutlandı.

Gelibolu'daki ilk tören 2. Kolordu Komutanlığı Karargah Binası önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı,Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Gelibolu Şubesi üyesi Gazi Şahin Aksu yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla tören sona erdi.

İkinci tören İlçe Şehitliği'nde düzenlendi. Kaymakam Bekir Abacı şehitliğin anı defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, bugün milletin kahraman evlatlarının onurlandırıldığı Gaziler Günü'nü coşku ve gurur içinde kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bu özel günün, Türkiye'nin bağımsızlığı ve istiklali için can vermekten çekinmeyen ve savaş meydanlarında büyük fedakarlıklar gösteren gazilere adanmış bir gün olduğunu ifade eden Abacı, "Bugün, 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanının verildiği özel bir gündür. Bu unvan, gazilik mertebesinin ne denli büyük bir değer taşıdığının bir ifadesidir." dedi.

Konuşmanın ardından, Gelibolu Müftülüğünce şehit ve gaziler için dua okundu ve şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı.

Hamzakoy'daki askeri tesislerde gazilere ve davetlilere ikramda bulunuldu. Kaymakam Abacı burada, Kıbrıs Savaşı'na Türkiye’den gönderilen 22 askeri hemşireden biri olan 79 yaşındaki Hacer Çalışkan'a çiçek takdim etti.