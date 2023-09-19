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        Çanakkale'de avda bir kişinin tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, avda bir kişinin tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 19:54 Güncelleme: 19.09.2023 - 19:54
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        Çanakkale'de avda bir kişinin tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, avda bir kişinin tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, Kocabaşlar köyünde yaşayan K.C. (40), B.D. ve S.P. ile dün gece domuz avlamak için İlyasköy köyündeki ormanlık alana gitti.

        B.D. ve S.P, av için bekledikleri sırada domuz sanarak arkadaşları K.C'nin bulunduğu alana doğru tüfekle ateş etti.

        Bu sırada av tüfeğiyle vurulan K.C. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Gözaltına alınan şüpheliler B.D. ve S.P, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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