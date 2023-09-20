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        Çanakkale'de 4 kişi "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla tutuklandı

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda "resmi belgede sahtecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 09:25 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:25
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        Çanakkale'de 4 kişi "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla tutuklandı
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        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda "resmi belgede sahtecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği, Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 1 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde il genelinde çalışma yürüttü.

        Çanakkale'de meydana gelen 19 olay sonrası 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Hakkında yakalama emri bulunan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 7 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

        Operasyonlarda 417 bin 440 adet makaron, 585 paket tütün, 23 adet gümrük kaçağı olarak değerlendirilen cinsel içerikli ürün, 14 adet sigara sarma makinesi, 612 parça elektronik sigara ve parçaları, 13 adet parfüm, 149 adet elektronik emtia, 523 adet sikke, 1 adet metal arama dedektörü, 2 adet sahte kimlik, 3 adet tabanca ve 4 adet tabanca fişeğine el konuldu.

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