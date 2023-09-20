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        Çanakkale'de insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 22 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonlar sonucu, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri emekli polis memuru 31 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 09:29 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:41
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        Çanakkale'de insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 22 şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonlar sonucu, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri emekli polis memuru 31 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce il genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

        Çanakkale'de 1 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda, insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden malulen emekli 1 polis memuru ile 1'i Çanakkale Vergi Dairesinde memur olarak görev yapan toplam 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 4 şüpheli adli kontrol kararıyla, 5 şüpheli savcılık kararı ile serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise firari olduğu belirtildi.

        Gerçekleştirilen operasyonlarda 18 araç, 87 can yeleği, 18 şambrel, 5 el hava pompası, 19 can simidi ve 74 bin 160 lira, 3 gram altın, 3 ABD dolara "suçtan elde edilen gelir" kapsamında el konulmuştur.

        Suça karıştığı tespit edilerek Türkiye'den yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 224'ü Afganistan, 1'i Suriye, 4'ü Filistin uyruklu düzensiz göçmen hakkında adli işlem yapıldı.

        Hakkında adli/idari işlem yapılan toplam 329 yabancı uyruklu şahıs Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Ayrıca hakkında insan kaçakçılığı suçundan arama kararı bulunan ve gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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