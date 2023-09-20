MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı devam ediyor Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasının başkanlığında, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile gerçekleştirilen "MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı" devam ediyor.

Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasının başkanlığında, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile gerçekleştirilen "MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı" devam ediyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, AB Türkiye Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı Virve Vimpari, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Direktörü Hanna Jahns ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla komuta merkezinde tatbikata ilişkin bilgi aldı.

Aktaş, daha sonra tatbikatla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 18 Eylül'de Sağlık Bakanlığı koordinesinde, AFAD Başkanlığının desteğiyle ilin değişik lokasyonlarında yerli ve yabancı 2 bin 500 personelin katılımıyla başlayan tatbikatın devam ettiğini söyledi.

Başta dost ve kardeş ülke Azerbaycan olmak üzere 7 ülkeden hava ve kara aracının tatbikata katıldığını aktaran Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"En son 6 Şubat Kahramanmaraş depremi ile yaşadığımız deprem tecrübemiz var. Devletimizin uzun yıllardır yaptığı gerek altyapı gerek mevzuat hazırlıkları gerekse kurumsal kapasitelerin artırılmasıyla birçok ülkenin altından kalkamayacağı bu depreme hızlı şekilde müdahale edilmiş, başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tüm bakanlarımız, AFAD yetkililerimiz, Sağlık Bakanlığımız, afet planında görevli tüm kurumlarımızca ilk dakikadan itibaren olaya müdahale edilmiş, halkımızın yaraları sarılmaya başlanmıştır.

Bu tür tatbikatlar, deprem bölgesi olan ülkemizde sadece deprem bölgesiyle de kalmayan doğal afetler, özellikle son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle sık sık yaşadığımız sel, su baskını, yangınlar ve benzer doğal afetlere de hazırlıklı olmamız gerektiğini ortaya koymakta. O nedenle bu tür tatbikatları çok önemsiyoruz. MODEX Tatbikatı da bu anlamda eminim ki hem personelimiz hem de kurumlarımız açısından ileride ihtiyaç duyulması durumunda büyük bir tecrübe kazanılmasına vesile olacak."

- "Türkiye'nin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Direktörü Hanna Jahns, yönetici olarak ilk kez bir tatbikata katıldığını ve Çanakkale'de olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Bütün katılımcılara verimli, destekleyici çalışmalarından dolayı teşekkür eden Jahns, "Sağlık Bakanlığına, AFAD'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. AB'den ortaklarımız var. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesi adına büyük emek harcıyorlar. Gerek laboratuvarları gerekse hastaneleri gördük. Bütün tatbikatı gözlemleme şansı bulduk. Afetler her zaman hayatımızın bir parçası. Bizler bunu biliyoruz. Geçenlerde bu bölgede bir orman yangını olmuş. Hazırlıklı olmanın öneminin altını çizmek istiyorum. Bizim desteklediğimiz ruh budur. Birlikteliğin, birbirine yardım etmenin ruhunu destekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin afet anındaki desteklerine değinen Jahns, "Türkiye verimli, aktif ve sürekli ihtiyaç olduğu durumlarda yardım sağlayan bir ülke. Bizler bunun farkındayız. Şu anda aktif olarak Libya'da çalışmaları sürdürüyor. Bunun yanında biz de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği olarak Türkiye'nin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

- "Türkiye çok tecrübeli bir üye"

AB Türkiye Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı Virve Vimpari de Türkiye'ye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz biliyoruz hala sizin kalbinizde çok taze ama bizim kalbimizde de çok taze bu üzüntü. O yüzden AB Türkiye Delegasyonu adına, kendi adıma geçmiş olsun demek istiyorum. Bu büyük bir afetti. Bu, bizim burada yaptığımız faaliyetin önemini gösteriyor. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler depremden sonra Türkiye'ye geldi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu koordine etti. Yardım edebildik Türkiye'ye. Aynı zamanda Türkiye Libya'ya yardım ediyor. Bunun için çok minnettarız. Teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye çok önemli, çok tecrübeli bir üye afetten korunma konusunda. İşbirliğinde bulunmamız, aynı yolda devam etmemiz gerekiyor."