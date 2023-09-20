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        JAK Timi'nin kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

        Çanakkale'de devam eden "MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı" kapsamında, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nin, senaryo gereği dağlık alanda yüksekten düşerek ağır yaralanan bir köylüyü helikopterle şehir merkezine ulaştırdığı anlar gerçeğini aratmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 20:11 Güncelleme: 20.09.2023 - 20:20
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        JAK Timi'nin kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı
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        Çanakkale'de devam eden "MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı" kapsamında, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nin, senaryo gereği dağlık alanda yüksekten düşerek ağır yaralanan bir köylüyü helikopterle şehir merkezine ulaştırdığı anlar gerçeğini aratmadı.

        Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasının başkanlığında, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile gerçekleştirilen "MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı" devam ediyor.

        Afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleriyle ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak amacıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik ve trafik, barınma faaliyetleri kapsamında koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılması amacıyla Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya'nın 170 personel ve 22 araçla katıldığı tatbikatta, 2 bin 446 personel ve 202 araç görev alıyor.

        Sağlık ekiplerinin haberdar olmadığı 7/24 devam eden senaryolar gereği deprem, patlama ve kazalarda yaralanan hastalara sahra hastanelerinde ilk müdahaleleri yapılıyor.

        JAK Timi de Çanakkale merkeze 6 kilometre uzaklıkta bulunan Atikhisar Kalesi yakınında tatbikat gerçekleştirdi.

        Senaryo gereği dağlık alanda yüksekten düşerek ağır yaralanan köylüye ilk olarak jandarma ekipleri ulaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine daha sonra JAK Timi geldi. Yaralı köylüye olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından jandarma ekipleri de renkli sis ile olay yerine sevk edilen jandarma helikopterinin kendilerini bulmasını sağladı.

        Kısa sürede olay yerine gelen helikopterden iple aşağı inen JAK personelinin, yaralıyı sepetle yukarı taşıdığı anlar gerçeğini aratmadı. Yaralı daha sonra Çanakkale Havalimanı'na ulaştırılarak UMKE ekiplerine teslim edildi.

        Yaralı havalimanından tatbikat alanında ağır hastalar için kurulan EMT-2 sahra hastanesinde tedavi altına alındı.

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