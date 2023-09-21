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        AK Parti Milletvekili Gider, Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:36 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:36
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        AK Parti Milletvekili Gider, Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti.

        Aynı zamanda Biga OSB Yönetim Kurulu Başkanı da olan Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan ile sanayici iş insanları katıldı.

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, burada yaptığı konuşmada, ciddi sayıda insana istihdam sağlaması, bulundukları bölgelere katkıları ve ekonomik getirileri açısından son derece önemli bir yere sahip olan OSB'lerin desteklenmelerinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

        İş yapan insanlarla iş konuşmanın keyifli olduğunu dile getiren Gider, "OSB'nin yapısını hiç bozmadan 2,3,4'üncü etaplarının da yapılması lazım. Başka yerlere OSB yapmanın anlamı yok. Burada lojistik de oturacak, yan sanayi de oturacak." dedi.

        Şadan Doğan da 1973 yılında kurulan odanın bu yıl 50. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, 1700 üyesi bulunan oda hakkında bilgi vererek, "50. yıldönümümüzde Çanakkale ekonomisine, 100. yıl dönümümüzde de Türkiye ekonomisine katma değer yaratmak tek amacımız. Biga'mızın en büyük sıkıntısı lojistik." diye konuştu.

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