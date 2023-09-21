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        MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı devam ediyor

        Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasının başkanlığında, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile 7 ülkeden ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen "MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:54 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:02
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        MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı devam ediyor
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        Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasının başkanlığında, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile 7 ülkeden ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen "MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı" devam ediyor.

        Eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılması amacıyla tatbikatta 7/24 devam eden senaryolar gereği deprem, patlama ve kazalarda yaralanan hastalara sahra hastanelerinde ilk müdahaleleri yapılıyor.

        Tatbikatın Genel Koordinatörü Ahmet Tayfun Okşin, AFAD Çanakkale İl Müdürlüğünde 18 Eylül'de başlayan tatbikatı değerlendirerek şu ana kadar gelinen evrede saha ekiplerine verilen senaryoların başarılı şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

        Tatbikatı, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması altında yer alan ekiplerle yaptıklarını hatırlatan Okşin, şunları dile getirdi:

        "2015 yılında üye olduğumuz AB Sivil Koruma Mekanizması hem bizi hem de AB tarafını ciddi anlamda geliştirmekte. 6 Şubat 2023 depreminde yaklaşık 11 bin 600 ilk müdahale personeli Türkiye'mize intikal etmişti. Bu süreçte de görev almıştık. 2021 yılında Tekirdağ tatbikatı gerçekleştirdik. Bu tatbikatların bizim için ne kadar faydalı olduğunu görebiliyoruz.

        Burada da 1 yıl önce başladığımız bu sürecin yaklaşık 2 bin 600 personelle, ortalama 20 hava aracı, ambulanslar, kara araçları, AB tarafından getirilen medikal tahliye uçağı, tüm kapasiteleri ortaya koyduğumuzda ciddi bir iş yapıldığını görüyoruz. Allah inşallah bize afetler yaşatmaz ama olabildiğince hazır bir şekilde müdahalelerimizi yapacağımızı bildirmek isterim." diye konuştu.

        Tatbikat koordinatörlüğü olarak her sabah bir araya geldiklerini ve süreci değerlendirdiklerini ifade eden Okşin, "Prosedürleri ortak hale getirmeye çalıştık, tüm personelin işin nasıl ilerlediğini bilmeleri için." dedi.

        - "Ülkelerimizin hazırlıklarını geliştirmek hepimizin görevidir"

        MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı'nda gözlemci olarak bulunan AB İnsani Yardım ve Sivil Koruma Dairesi'nde tatbikatlardan sorumlu Blad Petre de daha önce de 2021 yılında Tekirdağ'da, deprem senaryolarının yer aldığı tatbikatta görev aldığını anlattı.

        Çanakkale'de ise acil sağlık hizmetlerini ön planda tutarak bir planlama yaptıklarını, Sağlık Bakanlığı uhdesindeki UMKE ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Petre, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bu tatbikatta biz AB ve Türkiye'nin ekiplerinin kapasitelerinin geliştirilmesi ve eğitilmesini de sağlamış oluyoruz. Türkiye, AB Sivil Koruma Mekanizması'nın 36 üyesinden biridir, katılımcı ülkedir. Dolayısıyla Sivil Koruma Mekanizması içinde kendimizi ve katılımcı ülkelerimizin hazırlıklarını geliştirmek hepimizin görevidir. Bu amaçla bu tatbikatları yapıyoruz. Bu tatbikatlarda uzmanlarımızı, ekiplerimizin gerçek bir afete, gerçek bir acil duruma hazırlıklı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

        Bu tatbikat Türkiye'nin, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasına ve Avrupa Sivil Koruma ailesine bir bütün olarak desteğidir. Dolayısıyla Türkiye'nin ev sahipliği, Avrupa'daki ekiplerin test edilmesini, sertifikalanmasını ve gözlemlenmesini sağlamaktadır. Bu tatbikat altında sertifikasyon işlemleri yaptık. Yeni oluşturulan kapasitelerin gözlemlenmesini sağladık. Bunların içinde acil sağlık hizmetleri ve laboratuvarlar ardı. Aynı zamanda medikal tahliye uçağı ve medikal tahliye ekiplerinin de sertifikalandırmasını yapmış olduk. Türkiye'ye, Sağlık Bakanlığına, UMKE'ye teşekkür ediyoruz ev sahipliği için."

        Petre, Tekirdağ'da 2021'de yapılan tatbikata katılan ekiplerin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası desteğe geldiklerini, gerçek ihtiyaç içinde de nasıl bir yardım sağlayacaklarını test etmiş olduklarını sözlerine ekledi.

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