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        "Dirilişten Kurtuluşa Cumhuriyet'e Giden Yol" sergisi Çanakkale'de açıldı

        Hisart Canlı Tarih Müzesi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde "Dirilişten Kurtuluşa Cumhuriyet'e Giden Yol" sergisini, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:54
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        "Dirilişten Kurtuluşa Cumhuriyet'e Giden Yol" sergisi Çanakkale'de açıldı
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        Hisart Canlı Tarih Müzesi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde "Dirilişten Kurtuluşa Cumhuriyet'e Giden Yol" sergisini, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşturdu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının destekleriyle düzenlenen serginin küratörlüğünü Nejat Çuhadaroğlu, Proje Koordinatörlüğü ve Sergi Editörlüğünü Ömer Çalşimşek üstlendi. Sergide, Çanakkale Savaşları ve Kurtuluş Savaşı dönemine ait orijinal eserler yer alıyor.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mareşal üniformasının yanı sıra 108 yıl sonra Çanakkale'ye getirilen subay kılıcı da sergide görülebilecek.

        Sergide, Atatürk'ün yanı sıra Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat Paşa'ya ait tabanca ve Mayın Grup Komutanı Hafız Nazmi Bey'e ait subay kılıcı, fotoğraf ve belgeler, Kurtuluş Savaşı dönemi afişleri, objeler ve canlandırmalardan oluşan 100'den fazla eser sergileniyor.

        Cumhuriyet'in kuruluşu yolunda Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasını ve Türk halkının destansı mücadelesini yansıtan sergi ile özellikle gençlerin ve çocukların, Kurtuluş Savaşı mücadelesinden ilham alması ve milli bilinç duygularının güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Hisart Canlı Tarih Müzesi Kurucusu ve diorama sanatçısı Nejat Çuhadaroğlu, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Çanakkale gibi kurtuluş mücadelesinin en önemli merkezlerinden birinde böyle bir sergi açmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

        Hisart olarak, Cumhuriyet'in değerlerini ve bu yolda yaşanan mücadeleyi genç kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını anlatan Çuhadaroğlu, şunları kaydetti:

        "Müzemiz Selçuklu dönemi ile başlayan, 1453 İstanbul'un Fethi ile devam eden ve Cumhuriyet'in ilanına kadar uzanan döneme ilişkin Osmanlı İmparatorluğu'na ait zengin bir envantere sahiptir. Ayrıca, Kurtuluş Savaşı'mız ile 1. ve 2. Dünya Savaşı gibi dünya tarihine yön veren önemli savaşların dioramaları, (gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikâyenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesi) orijinal üniforma ve ekipmanlarla donatılmış yüzlerce manken ve canlandırmalar sergilenmektedir. Alışılmışın dışındaki sergileme ve müzecilik anlayışıyla dünyada bir ilk olan Hisart Canlı Tarih Müzesi, 'Gezilen değil, yaşanan tarih' fikri ile ülke tarihini tanıtıcı sergiler açmaya devam edecektir."

        Sergi, 5 Kasım'a kadar Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde görülebilecek.

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