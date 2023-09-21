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        Lapseki'de Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin yol yapım çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Lapseki İlçe Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliğince bazı köylerde yürütülen toplam 8 kilometrelik yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:32 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:32
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        Lapseki'de Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin yol yapım çalışmaları sürüyor
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        Çanakkale'nin Lapseki İlçe Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliğince bazı köylerde yürütülen toplam 8 kilometrelik yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Lapseki Kaymakamlığı Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliğince 2023 yılında, yol standartlarının geliştirilmesi kapsamanda; Lapseki’ye bağlı Dışbudak- Nusratiye Köyleri arasına 3 bin 300 metre, yine Lapseki’ye bağlı Umurbey beldesi , Balcılar Grup Yoluna bin 600 metre, Eçialan-Dondurma Köyleri arasına bin 500 metre ve D 200 karayolu-Kangırlı Köyü arası bin 600 metre olmak üzere toplamda 8.000 metre uzunluğunda SSB (Silindir ile sıkıştırılmış beton yol) yol yapımı çalışmaları devam ediyor.

        Lapseki’ye bağlı Dışbudak- Nusratiye Köyleri arasına 3 bin 300 metre yol yapım çalışmasını yerinde görmek için Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye başkanı Eyüp Yılmaz, Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, ilçe özel idare müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan İlçe Jandarma Komutanı Berat Demirtuğ, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut, civar köy muhtarları ile birlikte yol çalışmasını yerinde görüp yetkili firmadan bilgi aldılar. Yol çalışmalarının 1 ay içerisinde tamamlanması hedeflendiği öğrenildi.

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