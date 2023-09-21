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        Çan'da İda Koyun Keçi Panayırı açıldı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde İda Koyun Keçi Panayırı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:43 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:43
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        Çan'da İda Koyun Keçi Panayırı açıldı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde İda Koyun Keçi Panayırı açıldı.

        Çanakkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Çan Ziraat Odası ve Çan Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenen İda Koyun Keçi Panayırı'na, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Milletvekili Özgür Ceylan, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı İlhan Ulus, Çan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin ve vatandaşlar katıldı.

        Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, açılışta yaptığı konuşmada, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri panayıra bu yıl, tarım makineleri ve ekipmanları, gübre, tohum, ilaç ve yem sektöründen firmaları da davet ettiklerini söyledi.

        Arslan, panayıra katılımı her yıl artırarak sürdürmek istediklerini dile getirdi.

        Çanakkale Valisi Aktaş ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kestikten sonra stantları gezdi.

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