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        Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası nedeniyle gemi trafiği tek yönlü askıya alındı

        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, makineleri arızalanan tanker nedeniyle güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 09:08 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:32
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        Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası nedeniyle gemi trafiği tek yönlü askıya alındı
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, makineleri arızalanan tanker nedeniyle güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nda Kumkale açılklarında makine arızası yaşanan Liberya bayraklı "Sappho" isimli 183 metre uzunluğundaki tanker için Kurtarma-13 ve Kurtarma-15 römorkörlerinin bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

        Açıklamada, bu nedenle boğazdaki gemi trafiğinin güzey-kuzey yönünde geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

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