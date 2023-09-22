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        Hatay'da 10 yaşındaki Baran'ı enkazdan kurtaran ekipten Portekizli Racha o anları unutamıyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında yer alan Portekiz Ulusal Tıbbi Acil Durum Enstitüsü (INEM) Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Rui Racha, "MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:09 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:09
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        Hatay'da 10 yaşındaki Baran'ı enkazdan kurtaran ekipten Portekizli Racha o anları unutamıyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında yer alan Portekiz Ulusal Tıbbi Acil Durum Enstitüsü (INEM) Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Rui Racha, "MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı"na katıldı.

        Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasının başkanlığında, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile 7 ülkeden katılım sağlanan "MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı" sona erdi.

        Eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılması amacıyla düzenlenen tatbikatta INEM, 32 kişilik profesyonel ekibiyle çalışma yürüttü.

        Birçok ülkede 20 yıldır arama kurtarma görevlerinde bulunan ekibin sorumlusu sağlıkçı Rui Racha, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'da 10 yaşındaki Baran'ı enkaz altından çıkardıklarını söyledi.

        Deprem bölgesine gittiklerinde bütün binaların yıkıldığını belirten Racha, inanılmaz boyutta bir afet ile karşı karşıya olunduğunu gördüklerini aktardı.

        Yıkılan bir binadan duydukları ses üzerine devreye soktukları arama kurtarma köpeğinin havlamaya başladığını anlatan Racha, "Bunun üzerine ikinci arama kurtarma köpeğini de enkaz alanına getirdik. O da havlayınca düdük çaldık. Sonra küçük Baran bize cevap verdi. Birkaç taşı kaldırdık. Önce eline ulaştık. Enkazı kaldırdık ve ona su verdik. Onu sakinleştirdik, güzel şeyler konuştuk. Onu enkaz altından yavaş bir şekilde çıkardık. Küçük Baran'ı ambulansa koyduk, vücudunda çizik bile yoktu. Küçük Baran o şekilde hastaneye götürüldü." diye konuştu.

        Depremden birkaç gün sonra Baran ve ailesiyle konuştuklarını bildiren Racha, şu anda kendisinden haberdar olmadığını dile getirdi.

        Rui Racha, "Gece karanlığında çok mükemmel bir şeydi. Orada Baran'ı görmek bizim için bir ışıktı. Herkes sevinç çığlıkları atıyordu, birbirine sarılıyordu, Baran'la konuşmaya çalışıyordu. Baran tamamen umut oldu bizim için. Bizlere umut verdi, bir ışık gibi parladı. Kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz Baran'a buradan. Onun ailesiyle ve Türk halkıyla beraberiz." ifadesini kullandı.

        - "Buradaki ekiplerle çok güzel ilişkiler geliştirdik"

        MED EU MODEX 2023 için Çanakkale'de sahra hastanesi kuran INEM'in takım lideri Carlos Raposo da iyi bir tatbikat dönemi geçirdiklerini vurguladı.

        Hazır olmak için gerçek tatbikat senaryoları üzerinde çalıştıklarını anlatan Raposo, şunları kaydetti:

        "Gerçek afet durumlarında, tatbikatlarda işbirliği yaptığımız ülkelerin ekipleri ile uyumlu bir çalışma ortamı yakalıyoruz. Acil sağlık müdahale ekipleri ve arama kurtarma ekipleri ile tatbikat senaryoları çalışıyoruz. Farklı senaryolarda nasıl davranacağımızı görüyoruz. Buradaki ekiplerle çok güzel ilişkiler geliştirdik. Birlikte çalışma prensiplerimizi pratik ettik. Türk makamları da bize her konuda destek oldu. Bu yıl INEM olarak Hatay'a arama kurtarma, Kanada ve Şili'ye ise acil müdahale ekipleri gönderdik. Yaşanan deprem nedeniyle Türk halkına tekrar 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."

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