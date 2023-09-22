Ezine Gıda İhtisas OSB'de jandarma karakolu inşa edilecek Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) jandarma karakolu inşa edilecek.

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) jandarma karakolu inşa edilecek.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Müdürü Alper Altınok, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın destekleriyle Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde planlanan jandarma karakolu projesi için önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Altınok, Jandarma İstihkam ve İnşaat Daire Başkanı Albay Turgut Öğretmen ve beraberindeki heyetle Ezine Gıda İhtisas OSB'de saha incelemesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu işbirliğinin, bölgenin güvenliği ve hizmet kalitesinin artırılması açısından önemli bir adım olduğunu ifade eden Altınok, projenin tamamlanmasıyla sanayi bölgesinin güvenliğinin daha etkin sağlanacağını sözlerine ekledi.