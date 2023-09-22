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        Çanakkale'de kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Çanakkale'de kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 23:21 Güncelleme: 22.09.2023 - 23:21
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        Çanakkale'de kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Çanakkale’de kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Selçuk Ö. (39) idaresindeki 17 ACY 196 plakalı kamyonet, Çanakkale-Çan kara yolunda yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

        Kazada, sürücü Selçuk Ö. ile araçta bulunan Bahri D. (44) ve Yasin C. (22), yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

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