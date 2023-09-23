Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale açıklarında 92 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 92 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 23.09.2023 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale açıklarında 92 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 92 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında ayrı bölgelerde seyreden iki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        "TCSG-28" ve "KB-20" Sahil Güvenlik botlarıyla bu bölgelere ulaşan ekipler, botlardaki Afganistan uyruklu 92 düzensiz göçmeni yakalayıp kıyıya getirdi.

        Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Yargıtay'dan emsal karar! Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok!
        Yargıtay'dan emsal karar! Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok!
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!

        Benzer Haberler

        Apollon Smintheion Kutsal Alanı'ndaki kazılarda 2 bin yıllık mezarlık gün y...
        Apollon Smintheion Kutsal Alanı'ndaki kazılarda 2 bin yıllık mezarlık gün y...
        Çanakkale'de kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Çanakkale'de kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Biga'da yapılacak ilkokul ek binası ve jandarma karakolu bir yıl içinde faa...
        Biga'da yapılacak ilkokul ek binası ve jandarma karakolu bir yıl içinde faa...
        Ezine Gıda İhtisas OSB'de jandarma karakolu inşa edilecek
        Ezine Gıda İhtisas OSB'de jandarma karakolu inşa edilecek
        Çan'da 28 üreticiye kanola tohumu dağıtıldı
        Çan'da 28 üreticiye kanola tohumu dağıtıldı
        Çanakkale açıklarında 58 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 58 düzensiz göçmen yakalandı