Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Suriye uyruklu 27 düzensiz göçmen ile 3 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babakale köyü Akliman mevkisinde 10 AGT 635 plakalı araçta Y.E.C, B.D. ve Suriye uyruklu N.B. ile 3'ü kadın, 5'i çocuk Suriye uyruklu 27 kişinin bulunduğunu tespit etti.

Operasyonda ayrıca yaklaşık 23 bidon (660 litre) yakıt ele geçirildi.

Y.E.C, B.D. ve N.B, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Araç ve yakıt ise yediemine teslim edildi.

Haklarında yasal işlem başlatılan 27 düzensiz göçmenin, Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.