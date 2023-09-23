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        Çan'ın kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 16:06 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:07
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        Çan'ın kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Atatürk Şehir Meydanı'nda düzenlenen kutlama, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu ve Belediye Başkan Vekili Harun Arslan'ın Atatürk büstüne çelenk bırakmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Arslan, Çan'ın kurtuluş gününü kutlamak ve tarihte önemli bir dönüm noktasını anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Bu özel günü hep birlikte coşkuyla kutlarken, geçmişe saygı duymak ve geleceğe umutla bakmak için bir fırsat bulduklarını dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

        "Bugün, şehrimizin bağımsızlık mücadelesindeki cesaret ve azimle dolu kahramanlıkları büyük bir minnetle anıyoruz. Ulusumuzun kurtarıcısı, ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu topraklarda yaşayan atalarımız Osman Caneri ve nice kahramanlarımızın verdiği mücadeleyle, özgürlüğümüzü kazandık ve kendi kaderimizi belirleme hakkını elde ettik. Kurtuluş günümüz, bu mücadelede gösterdiğimiz kararlılık ve dayanışmanın bir simgesidir. Şehrimizin kurtuluş günü, sadece geçmişimizi hatırlamakla kalmaz, aynı zamanda geleceğe umutla bakmamızı sağlar."

        Kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, Kazdağı Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi ve Çanakkale Boğaz Komutanlığı Bandosu'nun konseriyle sona erdi.

        Programa, İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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