Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bigalı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Ali İhsan Genç, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 20:58 Güncelleme: 23.09.2023 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bigalı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Ali İhsan Genç, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Rahatsızlığı nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Genç için Köşklübağ Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Servi, Biga Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Gergöz, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Genç'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Karaçayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        3. gol geldi!
        3. gol geldi!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi

        Benzer Haberler

        Çanakkale´de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
        Çanakkale´de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
        Çanakkale'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Çanakkale'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Çan'ın kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı
        Çan'ın kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı
        Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 92 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 92 düzensiz göçmen yakalandı
        Apollon Smintheion Kutsal Alanı'ndaki kazılarda 2 bin yıllık mezarlık gün y...
        Apollon Smintheion Kutsal Alanı'ndaki kazılarda 2 bin yıllık mezarlık gün y...