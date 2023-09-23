Lapseki Kaymakamı Öztürk'ten şehit annesine ziyaret

Çanakkale'nin Lapseki ilçe Kaymakamı Emre Öztürk, 1993'te Bingöl'de şehit düşen İsmail Yılmaz'ın annesini ilçeye bağlı Nusretiye köyündeki evinde ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Öztürk'e, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer, İlçe Jandarma Komutanı Berat Demirtuğ, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut, İlçe Müftüsü Rahmi Temiz, Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan ve Nusretiye köyü muhtarı Şerif Fidan eşlik etti.

Kaymakam Öztürk ve beraberindekiler, şehit annesi Sevim Yılmaz ile bir süre sohbet ederek, bir isteği olup olmadığını sordular.