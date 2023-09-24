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        "Uluslararası Gelibolu Maratonu" başladı

        Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen "Uluslararası Gelibolu Maratonu", 3 bin 500 kişinin katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 10:58 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:08
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        "Uluslararası Gelibolu Maratonu" başladı
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        Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen "Uluslararası Gelibolu Maratonu", 3 bin 500 kişinin katılımıyla başladı.

        "Uluslararası Gelibolu Maratonu", Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "2. Yüzyıla Omuz Omuza Koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası'ndan başlayan maratona bu yıl 14 ülkeden sporcular da katılıyor.

        42 kilometrelik maraton koşusuna 67, 21 kilometrelik yarı maratona 290, 10 kilometre koşusuna 780 sporcu katılırken, 1,915 kilometrelik halk koşusuyla birlikte toplam katılımcı sayısı 3 bin 500 kişiye ulaştı.

        Halk koşusu renkli görüntülere de sahne oldu. Bazı katılımcılar, koşu öncesi eğitmen eşliğinde esneme hareketleri yaptı.

        Namazgah Tabyası'nın önünde kurulan başlangıç noktasından ilk önce sporcular çıkış yaptı. İkinci anonsla birlikte halk koşusu da başladı. Bazı kişiler ellerinde Türk bayrakları, bazı anneler bebek arabasındaki çocuklarıyla koşuya katılırken, bazı küçük çocuklar da etkinliğe skuterleri ile eşlik etti.

        7'den 70'e her yaştan katılımcının yer aldığı koşu, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda doğa ile iç içe bir rotada sürüyor.

        - "Gelibolu dünyanın buluşma noktası haline geldi"

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, maraton öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gelibolu Maratonu'nu bir kez daha Tarihi Alan'da gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

        Harika bir atmosferin yaşandığını dile getiren Kaşdemir, aralarında 14 ülkeden sporcuların da bulunduğu yaklaşık 3 bin 500 kişinin ailesiyle birlikte maratona katıldığını aktardı.

        Tarihi Alan'ın yine tarihi günlerinden birini yaşadığını dile getiren Kaşdemir, "Tarihi Alan'daki Gelibolu Maratonu, çok bilinen bir etkinlik haline geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Gelibolu'nun bir kez daha dünyanın buluşma noktası haline geldiğini ifade ediyoruz. Herkesi Gelibolu Tarihi Alan'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Maratona, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak da katıldı.

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