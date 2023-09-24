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        Çanakkale açıklarında yelkenli teknede 25 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Erenköy açıklarında yapılan operasyonda yelkenli tekne içinde Suriye uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı, tekne kaptanı göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 13:07 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:29
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        Çanakkale açıklarında yelkenli teknede 25 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Erenköy açıklarında yapılan operasyonda yelkenli tekne içinde Suriye uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı, tekne kaptanı göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Erenköy açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.

        Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu "TCSG-16", düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenliyi durdurdu. Suriye uyruklu 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu "TCSG-16" ile Kumkale Limanı'na getirildi.

        Yelkenli teknenin kaptanı C.B, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Alkollü olduğu belirlenen C.B, jandarma nezaretinde sağlık ekiplerince sedyeyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayda kullanılan yelkenli tekneye el konularak yediemine teslim edilirken, düzensiz göçmenler de Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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