İstanbul Girls Orchestra Çan'da konser verdi
Çanakkale'nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde İstanbul Girls Orchestra konser verdi.
Çanakkale'nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde İstanbul Girls Orchestra konser verdi.
Çan Belediyesince düzenlenen kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Girls Orchestra, ilçe terminalinde sahne aldı.
Muğla yöresine ait "Deniz Üstü Köpürür" türküsünü sanatçılarla birlikte söyleyen Çan Belediyesi Başkan Vekili Harun Arslan, dinleyicilerden alkış aldı.
Harun Arslan, konser sonunda "İstanbul Girls Orchestra" üyelerine günün anısına seramik tabak hediye etti.
Etkinlik, havai fişek konseriyle sona erdi. Konsere, Çan 2 Termik Müdürü Bülent Barut, Çan CHP İlçe Başkanı İlhan Demiral, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.