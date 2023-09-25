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        Çanakkale açıklarında 121 düzensiz göçmen yakalandı, 40 göçmen kurtarıldı

        Çanakkale açıklarında 121 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:14
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        Çanakkale açıklarında 121 düzensiz göçmen yakalandı, 40 göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale açıklarında 121 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu "KB-111" bölgeye sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" görevlendirildi.

        Lastik botu durduran ekipler, Afganistan 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-07", Ezine açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu "TCSG-23" ile lastik bot durdurularak içindeki Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen, "KB-4510" botuyla kurtarıldı.

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