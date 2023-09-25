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        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 3. basamak sağlık kuruluşu oldu

        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, 3. basamak sağlık kuruluşu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 13:55 Güncelleme: 25.09.2023 - 14:06
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        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 3. basamak sağlık kuruluşu oldu
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        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, 3. basamak sağlık kuruluşu oldu.

        Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, ileri tetkik ve özel tedavi gerektiren hastalıklar için yüksek teknoloji içeren veya eğitim ve araştırma hizmetlerinin verilebileceği altyapıya sahip üst düzey sağlık hizmet sunucularına verilen onay yazısını aldı.

        Çanakkale Sağlık İl Müdürü Gökhan Baştürk ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Operatör Dr. Halil Gürkan Çoban, onay yazısını Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Dr. Hasan Keser'e, Sağlık İl Müdürlüğünde takdim etti.

        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, kurum harici veya il dışından 3. basamak sağlık hizmeti ihtiyacı için sevkle gelen hastaların kabulünü yapabilecek ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

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