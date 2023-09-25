TCG Kumkale gemisi Lapseki'de ziyarete açıldı
Deniz Kuvvetlerine ait TCG Kumkale gemisi, Lapseki'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla halkın ziyaretine açıldı.
Deniz Kuvvetlerine ait TCG Kumkale gemisi, Lapseki'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla halkın ziyaretine açıldı.
TCG Kumkale, kutlama etkinlikleri kapsamında sabah saatlerinde Lapseki'ye geldi.
Lapseki İskelesi'ne demirleyen TCG Kumkale'yi ilk olarak Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Garnizon Komutanı Deniz Albay Bülent Pehlivan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah ziyaret etti.
Kaymakam Öztürk ve beraberindekiler ziyaretin ardından gemi personeli ile günün anısına fotoğraf çektirdi.