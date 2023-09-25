Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        TCG Kumkale gemisi Lapseki'de ziyarete açıldı

        Deniz Kuvvetlerine ait TCG Kumkale gemisi, Lapseki'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla halkın ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 14:26 Güncelleme: 25.09.2023 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCG Kumkale gemisi Lapseki'de ziyarete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Deniz Kuvvetlerine ait TCG Kumkale gemisi, Lapseki'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla halkın ziyaretine açıldı.

        TCG Kumkale, kutlama etkinlikleri kapsamında sabah saatlerinde Lapseki'ye geldi.

        Lapseki İskelesi'ne demirleyen TCG Kumkale'yi ilk olarak Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Garnizon Komutanı Deniz Albay Bülent Pehlivan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah ziyaret etti.

        Kaymakam Öztürk ve beraberindekiler ziyaretin ardından gemi personeli ile günün anısına fotoğraf çektirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Sonunda Chamberlain!
        Sonunda Chamberlain!
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor

        Benzer Haberler

        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 3. basamak sağlık kuruluşu old...
        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 3. basamak sağlık kuruluşu old...
        Lapseki'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı
        Lapseki'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı
        Çanakkale açıklarında 121 düzensiz göçmen yakalandı, 40 göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 121 düzensiz göçmen yakalandı, 40 göçmen kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nın su altı ses seviyesi ilk kez ölçüldü; üst sınırın 9,8...
        Çanakkale Boğazı'nın su altı ses seviyesi ilk kez ölçüldü; üst sınırın 9,8...
        İstanbul Girls Orchestra Çan'da konser verdi
        İstanbul Girls Orchestra Çan'da konser verdi
        Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi
        Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi