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        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen düzenlenen ulusal fotoğraf yarışması sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 19:11 Güncelleme: 25.09.2023 - 19:11
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        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
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        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen düzenlenen ulusal fotoğraf yarışması sonuçlandı.

        Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliği ile Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları'nın yaşandığı coğrafyanın, tarihi, kültürel, manevi değerleri ile doğal dokusunun tanıtılması ve görsel değeri yüksek fotoğraflarla gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen yarışma genel ve dron olmak üzere iki kategoride yapıldı.

        Ödüller, her iki kategoride olmak üzere, birincilere altın madalya ile 20 bin lira, ikincilere gümüş madalya ile 15 bin lira, üçüncülere bronz madalya ile 10 bin lira, mansiyon ödülü alan 3 kişiye de 5 bin lira olarak belirlendi.

        Ayrıca, Seyit Onbaşı Kurum Özel Ödülü 8 bin lira, Jüri Özel Ödülü 3 bin lira ve 30 fotoğrafa sergileme ödülü olmak üzere bin lira olarak belirlenmişti.

        Büyük ilgi gören yarışmaya 296 kişi toplam 1283 fotoğrafla katıldı. Bu katılım genel kategoride 245 kişi 1073 fotoğraf, dron kategorisinde ise 51 kişi 210 fotoğraf olarak gerçekleşti.

        Beyhan Özdemir, Behiç Günalan, Enver Şengül, Meral Açıkgöz, Mikdat Besni, Yavuz Arslan ve Zülküf Memiş'ten oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda ödüller sahiplerini buldu.

        Drone kategorisinde Hasan Uçar birinci, Nurettin Boydak ikinci, Cihan Kurnaz üçüncü oldu. İsmail Hakkı Yalçın, Kadir Tezel, Volkan Karagülleoğlu mansiyon ödülüne layık görüldü.

        Genel kategoride Cihan Kurnaz birinciliği, Cihan Karaca ikinciliği, Elif Yılmaz üçüncülüğü elde etti.

        Mansiyon ödülleri Fatih Sönmez, Alaattin Kanlıoğlu, Sakine Ayyıldız'ın oldu.

        Jüri Özel Ödülü'ne Mahmut Serdar Alakuş, Seyit Onbaşı Kurum Özel Ödülü'ne Volkan Karagülleoğlu layık görüldü.

        Ödül töreni ve serginin açılış tarihi Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından duyurulacak.

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