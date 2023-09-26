Lapseki'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümünde mevlit okutuldu Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Merkez Çarşı Camisi'ndeki mevlitte, ilçedeki camilerde görevli imam ve müezzinler Kur'an-ı Kerim, ilahi, kaside okudu, Mevlid-i Şerif'in duasını ise İlçe Müftüsü Rahmi Temiz yaptı.

Etkinliğe, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Berat Demirtuğ, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, CHP İlçe Başkanı Mehmet Selamsız, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sevinç, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan ile vatandaşlar katıldı.