Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Lapseki'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümünde mevlit okutuldu

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lapseki'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümünde mevlit okutuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.

        Merkez Çarşı Camisi'ndeki mevlitte, ilçedeki camilerde görevli imam ve müezzinler Kur'an-ı Kerim, ilahi, kaside okudu, Mevlid-i Şerif'in duasını ise İlçe Müftüsü Rahmi Temiz yaptı.

        Etkinliğe, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Berat Demirtuğ, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, CHP İlçe Başkanı Mehmet Selamsız, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sevinç, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan ile vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        "Vasiyetini satmadık"
        "Vasiyetini satmadık"
        "Bu da" çalındı
        "Bu da" çalındı
        Hatayspor'dan muhteşem dönüş!
        Hatayspor'dan muhteşem dönüş!
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü

        Benzer Haberler

        Şarkıcı İrem Derici Çanakkale'de konser verdi
        Şarkıcı İrem Derici Çanakkale'de konser verdi
        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Ulusal Fotoğraf Yarışma...
        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Ulusal Fotoğraf Yarışma...
        TCG Kumkale gemisi Lapseki'de ziyarete açıldı
        TCG Kumkale gemisi Lapseki'de ziyarete açıldı
        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 3. basamak sağlık kuruluşu old...
        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 3. basamak sağlık kuruluşu old...
        Lapseki'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı
        Lapseki'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı
        Çanakkale açıklarında 121 düzensiz göçmen yakalandı, 40 göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 121 düzensiz göçmen yakalandı, 40 göçmen kurtarıldı