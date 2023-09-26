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        Kuzey Ege'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:48 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:48
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        Kuzey Ege'de 48 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik botu "TCSG-2" unsurları, Ege Denizi'nin kuzeyinde Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botu tespit etti.

        Lastik botu durduran ekipler, içindeki Afganistan uyruklu 48 kişiyi alıp kıyıya getirdi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü

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